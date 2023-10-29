北市消防局今天（29日）晚間6時許接獲民眾報案，指稱婦人受困士林區百齡橋沙洲，疑因漲潮卡在淤泥，半個人被河水掩沒，民眾見狀立即報案，警消出動橡皮艇救援，上岸後立刻送醫。

警消獲報，年約70歲婦人情緒不穩，徒步往灘地行走，隨即派出多名警消前往馳援，順利將婦人從河面拉至橡皮艇，隨後上岸送醫。

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