法國警方消息人士向法新社透露，一名出沒在巴黎一處車站的婦人高喊「真主至大」（Allahu akbar）並「作出威脅」，警方朝她開槍，造成婦人受傷且危及生命。

法新社報導，這名消息人士說，目擊者指出，這名蒙面婦人高喊「真主至大」還「作出威脅」；警方因擔憂自身安危而向婦人開槍，致使對方受傷。

消息人士表示，事發地點為巴黎南岸的弗朗索瓦‧密特朗圖書館車站（Bibliotheque Francois Mitterrand）車站，乘客通報警方後，警察設法將婦人「分隔開來」。

巴黎檢察署指出，這名婦人威脅「要炸掉自己」，警方開了一槍，造成婦人受傷且危及生命。

檢察署說，警方已啟動2項調查，一項是調查婦人行為，另一項調查則針對警方用槍是否具正當性進行解釋。

自法國北部城市阿拉斯（Arras）13日發生高中教師遭到自稱效忠激進聖戰團體伊斯蘭國（Islamic State）的男子刺殺身亡後，法國即進入「襲擊警戒」。據報導，凶手犯案前曾高喊「真主至大」。（譯者：侯姿瑩/核稿：楊昭彥）1121031

★中時新聞網關心您：再給自己一次機會

◎勇敢求救並非弱者，您的痛苦有人願意傾聽，請撥打1995

◎如果您覺得痛苦、似乎沒有出路，您並不孤單，請撥打1925

張老師專線：1980