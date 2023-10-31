蘆洲警分局昨（30）日傍晚6時接獲報案，指稱五股區成泰路、蓬萊路口發生一起車禍事故，一輛計程車與機車互相碰撞，間接殃及正在斑馬線上過馬路的郭姓行人。警消獲報到場後，隨即將受傷的郭女送往醫院治療，雙方經查酒測值皆為0， 而該起車禍肇事原因，為計程車司機未禮讓行人並最終導致郭女受傷，訊後全案依道路交通管理處罰條例裁處。
根據警方調查指出，昨傍晚6時許獲報稱五股區成泰路、蓬萊路口發生一起車禍事故，隨即派員至現場進行戒護。據了解，該名肇事駕駛、54楊姓計程車司機於該處左轉時撞上一名78歲郭姓婦人；楊男同時辯稱，案發當下是為閃躲另一名重機騎士，以至於一時未能留意、不慎撞上正在穿越斑馬線上的郭婦。
警方表示，雙方駕駛酒測值均為0，該名受傷的郭姓婦人案發當下意識尚清醒、腰間受傷，後被緊急送往淡署北醫院進行檢查。警方也指出，分局已調閱事故監視畫面，以進一步釐清案情，並測繪製作車禍當事人談話紀錄，至於郭婦則暫未提出告訴。
另，針對計程車司機楊姓駕駛，未禮讓行人致人受傷之行為，警方指出此已明確違反違規《道路交通管理處罰》條例第44條第4項，將告發並處罰新台幣7200元以上36000元以下罰鍰，並吊扣駕照1年；另本分局自112年1月迄今，未禮讓行人共已告發1422件，共開罰850萬元罰鍰，將持續加強取締維護用路人環境。
蘆洲警分局提醒民眾，駕駛行車務必注意路況，避免事故發生，共同打造以行人為本之良好交通環境。
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