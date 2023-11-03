彰化縣員林市1名47歲的黃姓女子，昨天（2日）晚間駕車撞上路旁1輛車內有坐人的轎車，她未停車繼續開了約1公里，沿途掉落車體零件，且底盤還跟路面摩擦出火花，她因車輛起火才跳車逃生，隨後被警方逮捕，警訊後被依公共危險及過失傷害等罪嫌移送法辦。
昨天深夜10點左右，黃女駕車行經員林市中正路左轉時，疑似恍神先擦撞停在路邊的1輛白色轎車，導致車內正在等著接孩子的駕駛受傷，她不知道其車輛也因此受損，沒有停下車，還繼續往前開。
黃女轎車在行進中底盤零件沿路散落，且底盤還跟地面摩擦起火，當時路旁有民眾直擊該車冒煙及起火，還趕緊拿來滅火器協助滅火，這時黃女才停車逃生，撿回一命，不過白色車主鄧男剛好坐在車內等孩子下課，被撞到受傷送醫。
員林警分局交通分隊長洪文烽指出，上述事件發生在昨天深夜大約10點，黃女開車中正路正要左轉時，撞上停在路邊的白色轎車，造成白車車體凹陷，當時白車駕駛鄧男坐在駕駛座等候家人，被突如其來的這一撞，造成肩、頸部受傷，被送醫醫治。
經查，黃女疑因生病吃藥，造成精神恍惚而肇禍，其酒測值為0，警訊後被依公共危險及過失傷害等罪嫌移送法辦。
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