今日下午3點14分忠原交通公司遊覽車由太平山下山時不慎側翻路旁，車內乘客40人加上駕駛、導遊共42人，公路局晚上公布最新情況表示其中1人死亡，38人輕重傷；其中19人送博愛醫院（12人已出院）、9人送聖母醫院（4人出院、1人轉院）、11人送陽明交通大學附設醫院，車內已無人受困。

公路局表示，台北區監理所宜蘭監理站已派員分赴各醫院探視傷患，有關事故原因尚待警察單位調查。

公路局表示，本次事故車輛忠原交通公司KAB-5660號遊覽車駕駛人郭O統，該車2019年2月出廠，車輛車籍正常，前次檢驗是今年2月8日定期檢驗正常，下次定檢日是明年2月25日，事故車輛自2019年領牌日迄今違規5件，包括違規停車3件、車身未依規定標示1件、未按期限臨時檢驗1件，已於今年2月8日檢驗完成；駕駛人駕籍均正常，近6年內違規6件，其中駕駛營業大客車3件，包括省道超速2件及未依標誌號誌指示行駛1件，餘是駕駛營業小客車違規迴轉及違規停車各1件，騎乘機車逆向行駛1件，全數案件均已結案。

公路局已要求忠原交通公司妥善處理相關傷者後續理賠事宜，公司已趕往醫院慰問，另新竹區監理所將於明日上午啟動事故立即性加強管理措施，派員至忠原交通公司安全管理查核。