瑞銀資產管認為，永續投資不再只是一味排除特定標的(也就是化石燃料公司與ESG評比失色的類似企業)，也不是只把投資範圍縮限於高評分的幾家公司。現今有許多投資機構，專注於參與活動及轉型推廣，設法支援進度落後的公司轉換跑道，釐清正確的商業策略，改採更永續的新途徑。此外，永續投資所具備的風險管理改善潛力，現階段也獲得了更普遍的理解。然而，下檔風險的管理(諸如聲譽所受風險)固然重要，氣候變遷的挑戰更需要即刻、迫切的解決方案，從而造就出各種投資契機。因此，我們從方法上，將各種永續主題納入研究，透過議合活動，辨識各種精闢洞察，實現投資成果並回饋予客戶。隨著永續投資持續擴大、演進，我們刻意採取更細膩的方法，推動目標、造就價值。相關領域的努力，有賴各種議合交流的支持。

瑞銀資產管指出，議合會議通常是由投資方與公司董事會或執行主管團隊齊聚一堂，專注於ESG課題。能源轉型、氣候變遷、排碳目標的討論，都是普遍的課題，同時我們也會花費許多時間，商討公司治理與股東大會(AGM)表決。舉例來說，這還可能延伸至公司的董事會架構與薪酬結構，以及各項治理議題如何向股東揭露。大多數情況下，對話都不是容易的事。某些時候，我們也需要推動短期的 ESG 改善；如果議合對象是陷入爭議的企業，這點尤其重要。營運的失策，對於民眾與許多社群都有負面影響；違反國際原則的活動以及其他困境，則會損及公司事業與聲譽，需要迅速行動、全面改善才能補救。一旦在投資與議合之間建立起直接連結，我們就能更進一步貢獻於公司的成長，為客戶實現更理想的成果。我們利用旗下多個投資團隊，釐清各種 ESG投資契機，與公司攜手打造相應策略或解決方案。

瑞銀資產管說明，針對ESG主題，跟亞太地區的公司展開議合，實則有別於歐洲或其他地區的公司議合活動，畢竟公司營運的環境並不相同。資本市場、監管環境、經濟結構，不同區域之間的差異相當顯著，此外受到文化差異的影響，往往必須採取當地能夠接受的方法與慣例。亞洲的ESG之旅，相較於歐洲起步更晚，這麼說並不為過；不過亞洲也正努力彌補錯失先機的落後腳步。許多的公司逐步採納ESG目標，作為公司議程與治理的重要環節；他們正在學習、配合各種氣候變遷與減碳轉型的國際實務，推動各種順應當地市場的調整。當地各家企業的承諾與企圖，令我們格外振奮。