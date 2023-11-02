近來台灣興起2050淨零碳排議題，綠能產業逐漸受到重視，更加深全民環保概念。其中再生能源的風力發電，佔2022年總發電量1.23%，運轉過程不會產生空氣和水污染，亦能減少碳足跡，符合ESG中的Environmental，意指環境永續。

風力發電是將風能轉換為電能的發電方式。運作模式相對簡單，透過風的動能驅動發電機，並將其轉換成電能；根據風力發電場地理位置，可分為岸上風力發電與離岸風力發電。

風力發電過程不會排放二氧化碳，具有低污染、降低碳足跡等效益；且風屬於免費資源，除了降低能源成本，還能減少傳統火力發電的依賴，降低環境傷害，因此受到不少企業推崇。根據經濟部能源署統計，2022年再生能源總發電量達238.43億度，對比2021年的174.56億度，一年之間成長36.59%，其中風電就增加了60.41%。

台灣深受季風影響，強勁的風力為風電帶來豐富資源，特別是在台灣海峽一帶，風速較高。根據國際工程顧問公司4C Offshore在2014年發布的全球「23年平均風速觀測」研究，世界風況最好的20處離岸風場，台灣海峽就占了16處。

儘管台灣風力強勁，但風力發展還是有其限制，如風力發電不穩定性就是關鍵問題。風速時大時小，不可控制，且台灣海峽的東北季風，僅在秋冬季節出現，然而台灣的用電高峰多在夏季。在缺乏儲能解決方案的情況之下，猶如遠水難解近渴的問題。

不過持續發展再生能源以及展現ESG作為，在台灣還是有其必要性，對於維護環境、社會公平、企業治理和吸引全球投資都具有深遠影響；因此，政府、監管機構和民間企業也應該共同支持及推動ESG的發展。