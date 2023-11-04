大專校院資訊應用服務創新競賽今年首度「從亞太跨足全球」，將近1,400個校隊、7,000多人報名，其中不乏許多國際團隊來臺交流，4日舉行決賽。行政院長陳建仁親自參與並表示，今年競賽主題更加多元，包括資安、無人機、車聯網、金融科技、大數據及ESG（環境保護、社會責任、公司治理）等領域，皆與政府現正積極推動的「智慧國家方案」、「六大核心戰略產業推動方案」及「2050淨零轉型」等政策相呼應，凸顯每一組參賽團隊在數位轉型及淨零轉型過程中，皆扮演相當重要的角色。

陳建仁說，臺灣能夠不斷在科技方面逐步成為世界頂尖國家，最重要的關鍵在於年輕人願意發揮無限創意並認真打拚，此項競賽讓參與的青年學子從產業的需求出發，看見自己可以奉獻與服務的目標，開發相關資訊應用創新服務，以更貼近產業趨勢及市場的需求。

主辦單位表示，在競賽之後，會進一步串接國內外資源，邀請創投及業界專家提供輔導，扶植創新創業團隊朝商品化及事業化邁進。過往多年迄今已協助促成投資、累計金額超過新臺幣4億元，成果豐碩。