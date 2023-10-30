台北流行音樂中心外牆磁磚剝落，曾遭民眾批評「這種品質連給我家社區的管委會驗收，都不會過關」，北市議員今關切改善進度，北流規畫，短期會先在屋頂邊緣加天溝，避免掉落磁磚傷到行人。

台北市議會教育委員會今到北流視察，議員簡舒培詢問，先前媒體報導外牆磁磚掉落，目前改善方式為何？

北流執行長梁序倫回應，南基地馬賽克磚外牆因環境天候因素，導致剝落狀況持續發生，今年已針對2米以下範圍進行白華清除與人工貼補作業，並安排每年定期執行維護。

梁序倫指出，考量磁磚仍會掉落，短期規畫在屋頂邊緣加裝天溝，現正詢商評估施作方式與期程，會在1個月內提出相關計畫。中、長期改善規畫，則請建築師評估變更外牆材質或其他方案及其施工成本、期程等，且改善方案要如何不影響25家商舖、活動進行，也是很大考驗。

但簡舒培認為，通常40、50年老建築才會在建築邊緣加天溝，北流啟用至今僅3年，卻要用天溝的方式處理磁磚掉落問題，影響原本漂亮的外觀，這不是很荒唐？

蔡詩萍坦言，使用天溝防止行人被磁磚砸傷是很無奈的決定，相關改善預算會盡快處理，但若發現有別的經費可先支應，也會先挹注改善；北流表示，會讓天溝顏色符合建築設計。

簡舒培追問，磁磚剝落，廠商是否有保固？北流表示，南基地啟用初期就曾發生磁磚剝落，當時由廠商處理，現在已經過保固期，讓簡舒培直言，北流啟用磁磚就一直掉，結果保固期過了還在掉。

此外，北流表示，2020年啟用營運，自籌款逐年增加，預計2026年自籌率可達到50％以上。