美國「邁阿密前鋒報」今天報導，海地政府已暫停所有從首都太子港（Port-au-Prince）飛往尼加拉瓜的班機，此舉也暫時中斷了海地移民前往美國的主要途徑。

路透社報導，「邁阿密前鋒報」（Miami Herald）引用一份發給航空界的公告作為消息來源報導此事。

海地是西半球最貧窮國家，海地政府並未就停飛這些航班發表公開聲明，也未回應路透社的置評請求。

根據全球航班追蹤網站FlightRadar24的數據，今天太子港至尼加拉瓜首都馬納瓜（Managua）的航線上沒有任何航班，但昨天兩國首都之間仍有12個班次。

太子港飛往馬納瓜的航班是今年8月開始營運，大部分由包機業者經營。近幾週來，每天有多達15個班次將數以千計海地民眾載送至尼加拉瓜，而海地民眾無須出示簽證即可入境尼加拉瓜。

「邁阿密前鋒報」的一項獨立統計發現，8月至10月間，有超過3萬1400名海地民眾搭乘前往馬納瓜的航班。

飛往尼加拉瓜的航班是海地移民從中美洲前往美墨邊境的有限途徑之一，至於其它人選擇從南美洲出發，路線更長也更艱難。

這條較長的路線需要穿越哥倫比亞和巴拿馬之間危險的「達連隘口」（Darien Gap）叢林。

此外，根據多明尼加民航局（JAC）聲明，同樣在今天，多明尼加取消了往返鄰國海地的客貨運班機，作為關閉兩國邊境措施的一部分。

希望外移的海地民眾可透過多明尼加的出境航班前往其它各個目的地。