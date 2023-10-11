海地前參議員約瑟夫今天在美國聯邦法院認罪，承認與2021年暗殺前總統摩依士（Jovenel Moise）相關的指控。

美聯社報導，52歲的約瑟夫（John Joël Joseph）在邁阿密聯邦法院出庭，並在與政府達成協議後改變了抗辯理由。

聯邦法官馬蒂內茲（Jose Martinez）定12月19日量刑。

這位前參議員6月從牙買加引渡到美國，面臨密謀在美國境外實施謀殺或綁架，並提供物質導致死亡的指控。

根據指控，約瑟夫與另外約20名哥倫比亞公民和數名海地美國雙重國籍公民等人，參與2021年7月7日綁架或殺害摩依士的陰謀。

摩依士在位於太子港的私人寓所遇害，享年53歲。

在摩依士遇刺後，海地陷入混亂，日益猖獗的暴力幫派已控制首都太子港和全國其它大部分地區。自2016年以來，海地未舉行過選舉。（譯者：鄭詩韻/核稿：劉文瑜）1121011