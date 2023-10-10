美國有線電視新聞網（CNN）報導，美國航空官員今天發布最新特別通知，提醒各航空公司和飛行員「密切注意（以色列）地區的空域動態」。

美國聯邦航空總署（FAA）提醒，「目前，美國認證的飛行員或航空公司進出以色列沒有任何限制」，但強調「有潛在的危險情況」。

這項通知於美東時間今天下午6時30分發布，效期至10月19日截止。

巴勒斯坦伊斯蘭主義運動組織「哈瑪斯」（Hamas）本月7日突襲以色列，以色列隨後猛烈反擊加薩地區（Gaza），雙方合計逾千人喪命。

聯合航空（United Airlines）發言人史考特（Leslie Scott）告訴CNN，從美國紐瓦克（Newark）飛往阿拉伯聯合大公國杜拜（Dubai）的聯合航空航班通常會飛越以色列，現在正改飛新航線，以避開以色列領空。

美國國家安全會議（National Security Council）發言人說，美國政府已表明不會「積極考慮」緊急撤離以色列境內的美國公民。

美國總統拜登今天稍早在聲明中說，國務院正提供領事協助，並隨時更新安全警示，讓美國人隨時了解局勢發展，但目前美國人必須自行安排離開以色列的計畫。