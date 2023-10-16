以色列軍方今天宣布，正在疏散以國北部與黎巴嫩接壤邊境地帶的居民。以色列除正與巴勒斯坦武裝組織哈瑪斯交戰，同時也對來自黎巴嫩武裝團體真主黨的攻擊進行反擊。

法新社報導，以色列自10天前遭到哈瑪斯（Hamas）從加薩走廊（Gaza Strip）發動攻擊後，雙方交戰持續至今。同時以國北部緊張局勢也在升溫，昨天來自黎巴嫩的飛彈攻擊造成軍民各1人死亡，以軍隨即展開報復攻擊，並鎖定真主黨（Hezbollah）的基礎設施。

以色列軍方今天透過聲明宣布，在北部實施撤離居民計畫，將居住在距離黎巴嫩邊界2公里範圍內的民眾疏散到國家出資的安置地點，影響範圍涵蓋住在28個社區的數千位居民。

以色列和黎巴嫩邊境地區近日一再相互開火，雙邊都有人喪命，因此許多以國居民已遷離當地。以黎兩國技術上一直處於交戰狀態，由聯合國（UN）負責巡邏邊界。

以色列國防部長葛朗特（Yoav Gallant）昨天表示，以國「沒有興趣在北部開戰，我們不想讓情勢惡化」。

他說：「若真主黨選擇走上戰爭一途，將付出非常沉重的代價。但如果他們自我克制，我們將尊重現況，讓事情維持原樣。」