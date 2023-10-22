美國底特律一間猶太會堂的主席沃爾（Samantha Woll）21日遭謀殺身亡，被發現時身中多刀。

以巴衝突再起，值此敏感神經之際，美國底特律一間猶太會堂的主席沃爾（Samantha Woll）21日遭謀殺身亡，陳屍住家附近，她身中多刀，被發現時一道血跡從住家流出，顯示是在屋內遇害。底特律警方強調，目前尚不清楚兇嫌犯案動機。

綜合美國有線電視新聞網（CNN）、「底特律自由報」（Detroit Free Press）報導，美國密西根州底特律（Detroit）警方21日早晨6時30分接獲報案，在沃爾住家外發現已經倒地不起的她，沃爾身上有多處刀傷，當場被宣判死亡。

以巴衝突再起之際，美國底特律猶太會堂主席沃爾（Samantha Woll）21日遭謀殺身亡，她身中多刀，被發現時一道血跡從住家流出。（圖／美聯社）

警方表示，「一道血跡」從沃爾的住家流出，顯示她是在住家內遇害。底特律警察局長懷特（James White）表示，目前警方已經定調這起案件為謀殺，強調尚不清楚兇嫌犯案動機，「重要的是，一直到所有事實被重新檢視之前不要妄下結論」。

40歲的沃爾是「艾薩克艾格市中心猶太會堂」（Isaac Agree Downtown Synagogue）的主席，這所猶太會堂位在底特律市中心。

艾薩克艾格市中心猶太會堂也在臉書（Facebook）專頁發文證實沃爾的死訊：「得知沃爾猝死讓我們既震驚又難過。」

沃爾於2022年起擔任艾薩克艾格市中心猶太會堂主席，同時也參與其他當地猶太組織，她也積極參與密西根州及地方政治，以及民主黨黨內事務，曾為聯邦眾議員絲拉金（Elissa Slotkin）工作，也曾投入密西根州檢察長奈塞爾（Dana Nessel）的競選活動。