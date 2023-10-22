美國底特律一間猶太會堂的主席沃爾（Samantha Woll）21日遭謀殺身亡，被發現時身中多刀。

以巴衝突再起，值此敏感神經之際，美國底特律一間猶太會堂的主席沃爾（Samantha Woll）21日遭謀殺身亡，陳屍住家附近，她身中多刀，被發現時一道血跡從住家流出，顯示是在屋內遇害。底特律警方強調，目前尚不清楚兇嫌犯案動機。

綜合美國有線電視新聞網（CNN）、「底特律自由報」（Detroit Free Press）報導，美國密西根州底特律（Detroit）警方21日早晨6時30分接獲報案，在沃爾住家外發現已經倒地不起的她，沃爾身上有多處刀傷，當場被宣判死亡。

以巴衝突再起之際，美國底特律猶太會堂主席沃爾（Samantha Woll）21日遭謀殺身亡，她身中多刀，被發現時一道血跡從住家流出。（圖／美聯社）
以巴衝突再起之際，美國底特律猶太會堂主席沃爾（Samantha Woll）21日遭謀殺身亡，她身中多刀，被發現時一道血跡從住家流出。（圖／美聯社）

警方表示，「一道血跡」從沃爾的住家流出，顯示她是在住家內遇害。底特律警察局長懷特（James White）表示，目前警方已經定調這起案件為謀殺，強調尚不清楚兇嫌犯案動機，「重要的是，一直到所有事實被重新檢視之前不要妄下結論」。

40歲的沃爾是「艾薩克艾格市中心猶太會堂」（Isaac Agree Downtown Synagogue）的主席，這所猶太會堂位在底特律市中心。

艾薩克艾格市中心猶太會堂也在臉書（Facebook）專頁發文證實沃爾的死訊：「得知沃爾猝死讓我們既震驚又難過。」

沃爾於2022年起擔任艾薩克艾格市中心猶太會堂主席，同時也參與其他當地猶太組織，她也積極參與密西根州及地方政治，以及民主黨黨內事務，曾為聯邦眾議員絲拉金（Elissa Slotkin）工作，也曾投入密西根州檢察長奈塞爾（Dana Nessel）的競選活動。

上圖左為沃爾（Samantha Woll），右為密西根州檢察長奈塞爾（Dana Nessel）。（資料照／美聯社）
上圖左為沃爾（Samantha Woll），右為密西根州檢察長奈塞爾（Dana Nessel）。（資料照／美聯社）

文章來源：President of Detroit synagogue found stabbed to death outside home, police say
文章來源：Detroit synagogue president Samantha Woll found fatally stabbed outside her home
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