全球最大的尬舞擂台Red Bull Dance Your Style世界決賽將於台北時間11月5日凌晨4點在德國法蘭克福登場，匯集了來自全世界45個國家的街舞好手同台較勁，台灣由泰雅族舞者JUN（陳俊）代表參賽，努力讓世界看見台灣的嘻哈原力，出演韓國節目《街頭女戰士2（Street Woman Fighter 2）》的Waacking好手Waackxxy也會一同尬舞。

歷經在45個國家舉辦逾150場區域競賽後，Red Bull Dance Your Style世界決賽不僅匯聚了各國贏家參與預賽搶決賽資格，並邀請8名世界頂尖舞者擔任外卡選手，一同爭奪世界冠軍的頭銜。在這場無差別舞風的一對一賽事，DJ會以流行音樂隨機出題，不論是放克、搖滾、饒舌甚至是經典老歌都可能被選為競賽題目，不同風格的舞者們將隨著音樂節奏即興發揮，而誰能征服現場觀眾就是贏家，特殊的比賽規則相當考驗舞者的舞技、臨場反應及現場渲染力。

「我想讓世界看見泰雅族的精神，好好在德國炸一波！」來自AT-MURDERER 、P.L.A舞團的JUN（陳俊）在今年7月的Red Bull Dance Your Style台灣大賽中脫穎而出，為了這次世界決賽，他特別訓練自己的身體，好在上場時能隨時啟動戰鬥狀態，這次他也準備帶著泰雅族服出賽，以嘻哈舞步展現自我風格，盼能通過預賽拿到決賽門票，讓世界看見台灣舞者的魅力。

本屆Red Bull Dance Your Style世界決賽的外卡選手是不同舞風領域的佼佼者，包含兩名曾獲得知名街舞大賽《Juste Debout》世界冠軍的Red Bull舞者Majid及法國舞者Nelson、現正出演韓國節目《街頭女戰士2》的Waackxxy、來自荷蘭的Locking超新星Joshua、連續3年獲得年度VOGUE冠軍的美國舞者Javier Ninja、充滿爆發力的Krump女戰士Hendrickx、被視為街舞天才的日本舞者ReiNa以及2022 Red Bull Dance Your Sytle西班牙贏家的嘻哈舞者Sara都將登台，會與最終預賽的8強選手，在11月4日的決賽中展開一對一尬舞。

Red Bull表示，今年世界決賽現場的5千張門票已全數售罄，全球觀眾可透過Red BullTV 、以及YouTube頻道及TikTok搜尋redbulldance帳號觀賞精彩賽事。