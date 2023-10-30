陳亞蘭（左）樂於做公益。（台灣優質生命協會提供）

陳亞蘭（右）唱唱跳跳，讓長者笑得合不攏嘴。（台灣優質生命協會提供）

陳亞蘭去年以《嘉慶君遊台灣》打破歷史奪下金鐘57「戲劇節目男主角獎」，今年更受邀主持第58屆金鐘獎典禮。工作運火熱的她，一邊忙於恩師楊麗花的紀錄片，還有不少節目、戲劇邀約，她也因為作息不正常，導致健康亮紅燈，但身為台灣優質生命協會副理事長的她，日前聽到有公益探訪活動，馬上表示會撥空一起參與。

她近日到深坑區探訪，當節目的神秘嘉賓，給長輩們特別的驚喜，當長輩們提出想看她金鐘表演節目裡觀眾無緣看到的「地板霹靂舞」時，她毫不猶豫的一口答應。最後是在史上「最帥昏君」紀麗如的拼命喊著：「你58了啦58，別閃到腰了」阻攔下才沒有大秀舞技，紀麗如笑稱：「長輩若看到心中的偶像因為要跳舞給他們欣賞而受傷，一定會很心疼」，這才成功制止陳亞蘭的熱血。

保持著取之社會回饋社會的初心，陳亞蘭準備了歌仔戲「嘉慶君遊台灣」名曲「台灣好」，不僅與長輩們一起跳舞互動，也贈送了精心準備的禮品，除了帶給弱勢族群精神上的支持之外，也照顧到長輩實質的需求，鼓勵長者們樂觀面對困難，堅持生活的希望。

陳亞蘭以往跟著協會做公益家訪，會親自送物資、防疫用品給獨居長輩，除了帶給長輩們精神上的支持之外，也照顧到長輩實質的需求，也會免費接送獨居長者觀看歌仔戲的表演，或舉辦辦桌活動，跟長輩們好好坐下來吃一頓團圓飯，「一直都很感謝協會能給我這個機會走進弱勢長輩心裡，瞭解他們的需要，並從長輩身上學到許多寶貴的人生智慧和價值觀」。

她也呼籲大眾「在未來的日子裡，除了發揚歌仔戲文化以外，我將繼續投身公益事業，請大家跟我一起行動起來，以小小的力量燃起一個大大的夢想。無論是時間、金錢、還是關懷之心，都可以成為公益的力量。讓我們攜手合作，共同努力，讓這個世界變得更美好。」