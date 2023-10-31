COC生產線是Micro LED生產中的一項關鍵製程，錼創為MicroLED技術領域的領導廠商之一，透過錼創協助友達建置COC生產線，掌握Micro LED最關鍵的原物料之外，並可進一步實現COC到Micro LED模組in-house生產，大幅改善生產效率及提升良率，以提升友達在Micro LED產品的成本競爭力，加速推進Micro LED大量商品化的時程。

錼創顯示是錼創在台灣百分之百所持有之子公司，和友達有長期合作關係，希望透過這次雙方合作，深化產業合作關係，滿足產能快速成長的需求。同時，錼創也將持續投入下世代技術的開發，持續發展新製程、新產品、新機台等投資，提升錼創的企業價值，藉此做大Micro LED產業，使產業蓬勃發展。

富采投控(3714)、錼創一年前同樣兩家公司召開重訊記者會，富采子公司晶元光電與關係人錼創簽署1項合作合約，由錼創協助晶電建置6吋Micro LED產線，晶電斥資6億元取得營業用機器設備。而周三同樣合作建置一條6吋Micro LED COC產線，錼創表示，同樣6吋，但為不同條。而關於技轉外流疑慮，錼創說明，公司技轉產品為成熟產品，分階段分不同廠商，對外廠商合作來壯大產能，也有啟動專利保護，並選擇信任廠商，錼創內部也持續開發新製程、新產品，雙管齊下，做大Micro LED產業。