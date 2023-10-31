有些人喜歡和朋友打成一片，經常相約聚會，十分重視友誼，不過也有人喜歡獨處，對社交興趣不大，微博運勢專欄就點名3星座在團體中不太合群，也不喜歡屈就，旁人也很上道，很少有人敢招惹他們。

▍天蠍座

天蠍座個性冷淡，給人一種難以靠近的感覺，加上他們很挑朋友，不願意跟自己看不慣的人為伍，所以平時顯得較為不合群。不過即便如此，也沒人敢輕易得罪天蠍，因為他們脾氣爆、不好惹，加上天蠍待人處事低調，不太參與他人事務，所以很少多嘴管閒事。

▍水瓶座

水瓶座內心有許多天馬行空的想法，加上總是活在自己的世界裡，讓旁人難以融入，也不太容易與之交心，所以總給人孤僻的感覺。水瓶的原則是「人不犯我、我不犯人」，只要別人不來招惹自己，他們就是一副好脾氣的模樣；此外，他們的原則性很強，對於認定的事情會固執地堅持到底。

▍金牛座

金牛座沉默寡言，加上個性低調，對於社交興趣不大，甚至會感覺心累，所以他們在人群中總是盡可能地低調。金牛座脾氣硬，同時也是毫不畏懼的人，雖然很少跟人針鋒相對，但絕對不怕事，一旦有人刻意找麻煩，他們絕對會奮力反擊，讓對方討不到任何好處。