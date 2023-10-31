雷虎科技（8033）今（31）日在美國拉斯維加斯全球最大改裝車展(SEMA Show)，推出真車尺寸的電動全地形越野車！雷虎科旗下品牌Team Associated的RC10真車尺寸電動全地形越野車，在美國SEMA Show上掀起一場電動全地形越野車車壇的革命，吸引眾多愛車人士的注意及試乘。

雷虎旗下Associated Electrics公司於1964年由一群航太工程師創立，一直致力於汽車改裝和遙控車技術的研發。雷虎科技計劃將與台灣的電動車供應鏈合作，包括馬達和電池、自動化駕駛及充電樁，以擴大其在電動全地形功能越野車(Electric Off-Road Vehicle)的美國市場。

此外，雷虎為全球知名無人載具生產研發公司，還計劃切入軍用無人地面車輛市場(UGV)，為國防和軍事應用領域提供創新的解決方案，滿足台灣及各國軍用地面載具需求。