儘管電動車碰撞維修成本讓不少車主荷包失血，但國外最新研究顯示，一般電動車維修費用不會比燃油汽車貴太多，兩者差距僅269美元（約台幣8700元），不過特斯拉（Tesla）除外。

美媒Automotive News（汽車新聞）報導，據Mitchell統計數據顯示，當車輛發生碰撞事故後，傳統燃油車平均維修費用為4205美元（約台幣13.6萬），而非Tesla電動車維修價則是4474 美元（約台幣14.5萬元），兩者差距不到300美元，大幅降低不少電動車主對發生碰撞需支付高額費用的擔憂。

但若是維修特斯拉的話，平均費用高達5552美元（約台幣17.9萬元），與燃油車相比要高出1347美元（約台幣4.36萬元）。研究人員表示，特斯拉採用多項新技術，導致維修成本暴增。

事實上，目前電動車可選用的替代零件較少，通常需要原廠提供服務， 如此將大幅提高成本；此外，許多車型難以檢查動力電池是否在碰撞中受損，在某些情況下，電動車即便發生輕微碰撞，也可能面臨報廢風險。