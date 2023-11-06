蘋果、谷歌母公司Alphabet、臉書母公司Meta Platforms和特斯拉都讓投資人對其增長前景捏一把冷汗。蘋果對年底節日旺季的展望沒有令人驚豔之處，Alphabet被寄予厚望的雲端運算事業表現乏力，Meta則警告未來一年的不確定性升高，而特斯拉則表明對電動車需求減弱感到擔憂。這讓投資人惴惴不安，儘管那斯達克100指數上周大漲6.5%，創下一年來單周最大漲幅。

Advisors Asset Management執行長Scott Colyer表示，這些科技大廠的展望「失格」，他們以創下史上記錄的完美情境獲得當前的定價，但展望卻不如預期，令投資人備感失望。

科技股現在正如履薄冰。與52周高點相比，七大科技股平均下跌約9%。光是蘋果一檔的市值就跌掉了逾3,000億美元。

雖然這波拋售使這些美國科技巨頭變得便宜一點，但股價仍然很貴，且基於未來的成長情勢不明，投資人對於現在入手這些股票還是有些猶豫。

根據彭博社的數據，標普500指數前七大個股的預測本益比平均為31倍，幾乎是其他493檔股票本益比的兩倍之高。蘋果、微軟、Alphabet、亞馬遜、輝達、Meta和特斯拉等標普500指數前七大成長股的獲利估將成長50%。輝達將於美國時間11月21日盤後公布季報，是美股最後一個揭曉成績單的科技巨頭。

Truist Advisory Services共同投資長Keith Lerner表示，大型科技股承壓是一個跡象，顯示標普500指數的修正已經接近尾聲，這為今年最後兩個月的出色表現奠定基礎，而年底往往是股市的好時機，「我們正處於股市旺季、利率正在持穩、經濟數據有好有壞，還有樂觀的人工智慧（AI）題材。許多投資人績效不佳，部分是因為在今年早些時候錯過了這波科技股行情，因此我們認為年底可能看到一些投資人擔心落隊而追逐科技股」。

儘管如此，未來幾周還是有可能見到科技股和公債殖利率之間的拉鋸戰，這可能不利於那些因為債息下滑而重拾美國巨型股的基金公司。此外，Miramar Capital資深投資組合經理Max Wasserman表示，萬一經濟或地緣政治出現動盪，一切都可能瞬間變調。所以要謹慎，不要對大型科技股過於樂觀。