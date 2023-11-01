林姓男子原本在苗栗開豬排店，經營不善半年就倒閉，林男索性轉做詐騙，在蝦皮、淘寶等購物平台張貼不實廣告，以1000元超低價，販賣原價6000元的iphone藍芽耳機，接單後便寄不實爛貨給買家，1年多來詐騙至少6000多人，不法獲利超過500多萬，北市刑大偵八隊經循線追查，日前前往豬排店逮捕林男等5嫌到案。

北市刑大偵八隊日前接獲上百民眾報案，表示網路購物遭人詐騙，對方以「進口水貨」、「店家清倉」等話術，以2折1000元超低價，販售蘋果藍芽耳機，但收到貨品時卻是劣質爛貨，上當民眾憤而向警方檢舉、提告。

警方清查帳冊，發現至少5000民眾上當受騙。（警方提供）

北市刑大與中正二分局組成專案，經連月追查，日前鎖定歹徒的詐騙機房，是1間倒閉的炸豬排店，日前前往搜索，逮捕林男在內的5嫌，查扣7部電腦主機、2台筆電，以及存摺、帳冊等證物。

警方指出，林男原為炸豬排店老闆，但經營不善，2022年年初開幕不到半年即行倒閉，他隨後就將店家改成詐騙機房，以2000元不等價格，大肆購買網拍帳號，接著便主打低價耳機行騙。

警方清查林嫌帳冊，發現林至少使用100個帳號行騙，其中1個帳號半年來就騙過5000人，200元的低價耳機賣人1000元，光1個帳號就賺入400多萬，初估經營1年多來，不法所得超過500多萬元。

林嫌供稱因豬排店快速倒閉，為了還債才會在網路行騙，警訊後被依加重詐欺罪法辦，北市刑大也呼籲民眾，不要輕信網路廣告話術，低於市價太多的商品9成以上都是詐騙，網購時慎選優良有信用之賣家，儘可能透過面交方式或選擇提供第三方支付之網購平台，以免遭詐上當。