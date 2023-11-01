權值股部分，台積電(2330)開高震盪，最高達533元，一度站回5日線，惟盤中回到平盤附近；聯電(2303)早盤獲買單敲進，走揚逾1%，登上5日線。聯發科(2454)日前法說對第四季釋出正面訊息，早盤股價持映利多，震盪開高，漲幅一度逾1%、最高觸856元，惟10:00過後，股價紅翻黑，轉跌逾1%；鴻海(2317)早盤跌幅約0.8%，現階段股價位居所有均線之下。面板雙虎友達(2409)、群創(3481)開高走低，早盤後股價由紅翻下挫。

AI股跌深反彈，光寶科(2301)開高走揚2.5%，廣達(2382)、技嘉(2376)、緯創(3231)等止跌回溫，股價多呈現震盪小漲。

國際旅展即將在本周五登場，富野(2736)、亞都(5703)、寶得利(5301)以及寒舍(2739)攻上漲停，燦星旅(2719)亦大漲逾8%、五福(2745)、雲品(2748)、易飛網(2734)、山富(2743)等全數勁揚。另外，在觀光題材激勵下，航空雙雄長榮航(2618)、華航(2610)漲幅分別逾2%、1%。

現階段市場等待週三聯邦公開市場委員會(FOMC)公布利率決定，隨後是蘋果最新財報和週五的十月份非農就業報告。在歐美消費旺季及年底台灣選舉行情支撐下，台股仍有表現機會，只是受美國對中國晶片禁令影響持續發酵，加上美國10年期公債殖利率高檔震盪，市場資金謹慎保守，導致短期台股技術面轉弱。

分析師表示，目前市場仍須時間消化眾多不確定性，持續關注大型科技公司財報內容與展望、各國貨幣政策動向與債市波動。台股技術面偏空格局延續，考驗政策護盤力道決心，觀察是否能在5月17缺口下緣15900附近尋求短線支撐，操作上建議謹慎為宜，可先降低部位等待大盤止穩。族群來看，仍以個別題材表現為主，光通訊、矽光子，以及產業有機會落底回溫的PC/NB族群，拉回有守可嘗試短線操作，但需嚴設停損。