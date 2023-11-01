大陸央視新聞用戶端報導，大陸自然資源部與上海市人民政府在上海中國極地考察國內基地碼頭，1日上午共同舉辦中國第40次南極考察啟航活動，此行將新建第五座南極科學考察站。

中國第40次南極考察隊於2023年11月1日從大陸國內出發，2024年4月返回，歷時5個多月。考察任務首次由3船保障，雪龍號和雪龍2號船從上海出發，主要執行科學考察、人員運送和後勤補給任務；天惠輪貨船從江蘇張家港出發，主要承擔新科考站建設物資運送任務。考察隊由來自大陸80餘家單位的460多人組成。

中國第40次南極考察將重點開展三項工作：

一是建設新的科考站。該站位於東南極羅斯海沿岸區域，是中國第五個南極考察站，是繼長城、中山站之後的第3個常年考察站，也是首個面向太平洋磁區的考察站，將開展大氣環境、海洋基礎環境、生物生態等多圈層、多學科的觀監測和科學研究工作。建成後預計可接待度夏考察人員80人，越冬考察人員30人。

二是圍繞氣候變化對南極生態系統的影響與回饋開展調查。依託雪龍號和雪龍2號船分別在東南極普里茲灣、太空人海，西南極羅斯海、阿蒙森海及南極半島臨近海域開展生物生態、水體環境、沉積環境、大氣環境及汙染物分布綜合調查監測；依託昆侖站、中山站、長城站開展生態系統、近岸海洋環境、土壤環境、地質環境、大氣環境、雪冰環境、空間環境綜合調查監測，深入研究南極在全球氣候變化中的作用。

三是積極開展國際合作。開展國際南極科學前沿領域合作研究，實施與挪威、澳洲等多國合作的恩德比地航空調查任務，探究南極冰蓋接地帶這一關鍵數據空白區域的冰-海-基岩相互作用，支持冰蓋物質平衡的精確評估和不穩定性研究。與美國、英國、澳洲、義大利、韓國、俄羅斯、智利等國開展後勤保障方面的國際合作。