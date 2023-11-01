華春瑩用英阿雙語發文：還要多少無辜生命逝去才能停止濫殺？（華春瑩X平台發文截圖）

華春瑩用英阿雙語發文：還要多少無辜生命逝去才能停止濫殺？（華春瑩X平台發文截圖）

華春瑩用英阿雙語發文：還要多少無辜生命逝去才能停止濫殺？（華春瑩X平台發文截圖）

中國大陸外交部部長助理、發言人華春瑩從10月31日起，連兩日在社群媒體X平台（原推特平台）連發貼文，就當前以巴局勢和當地無辜平民的痛苦遭遇發聲。她強調，當務之急是有關各方立即落實聯合國決議，尊重國際法，報復只會導致更多的死亡和仇恨，陷入以暴制暴的惡性循環。

「還要多少無辜生命逝去才能停止濫殺無辜？！」華春瑩陳訴，如果將復仇和報復凌駕於對生命、國際法的最起碼尊重和敬畏之上，人類恐將墜入深淵。

10月31日，華春瑩首先提及當前迦薩地帶傷亡情況，附上了資料圖片寫著：「60多名聯合國工作人員、100多名醫務人員和8000多名巴勒斯坦人在針對迦薩的轟炸中喪生。這超出了自衛範圍。各國固有的自衛權須依據國際法行使。」

她隨後寫下：「我們譴責一切傷害和危及平民的行為。每一條生命都是寶貴的。巴勒斯坦人民的生命與所有其他國家人民的生命一樣，必須得到保護。以史為鑒，暴力不能帶來持久的和平。」

她接著指出：「報復只會導致更多的死亡和仇恨，最終陷入以暴制暴的惡性循環。只有秉持共同安全理念才能實現可持續安全，只有遵守國際法才能維護國際公平正義。」

華春瑩結語說：「我們呼籲有關各方立即落實聯合國決議，尊重國際法，特別是國際人道主義法，停止敵對行動，尋求實現以巴和平共處的解決方案。」

在發出一系列英語貼文後，華春瑩11月1日還用阿拉伯語發布同樣內容。

11月1日，華春瑩再度用英語和阿拉伯語發文說：「針對迦薩的轟炸仍在繼續。還要多少無辜生命逝去才能停止濫殺無辜？！如果將復仇和報復凌駕於對生命、國際法的最起碼尊重和敬畏之上，人類恐將墜入深淵。」

截至目前，本輪以巴衝突雙方已超過1萬人死亡。巴勒斯坦衛生部10月31日表示，迦薩地帶已有8525名巴勒斯坦人死亡，其中包括3542名兒童和2187名婦女。約旦河西岸地區至少119人死亡。以色列公共廣播電台10月30日稱，衝突造成以色列方面1538人死亡。