中國外交部網站13日消息，中國政府中東問題特使翟雋12日就以巴局勢同沙烏地外交部政治事務次大臣薩提通電話。盼在《阿拉伯和平倡議》和「兩國方案」基礎上解決巴勒斯坦問題。

翟雋表示，中方對當前以巴緊張局勢加劇和暴力升級深表關切，對衝突造成大量平民傷亡感到痛心，反對和譴責傷害平民的行為。平息以巴衝突的根本出路在於落實「兩國方案」。中方願與沙方保持溝通協調，推動衝突雙方保持冷靜克制，避免衝突進一步擴大，避免造成更多平民傷亡；推動國際社會形成合力，開展公正調解斡旋；推動國際社會向巴勒斯坦人民提供人道支援，避免巴勒斯坦特別是迦薩地區的人道主義危機惡化。

薩提讚賞中方長期以來在巴勒斯坦問題上秉持公正立場，譴責傷害平民的行為，呼籲各方保持克制，防止局勢繼續升級。應根據聯合國有關決議，在《阿拉伯和平倡議》和「兩國方案」基礎上解決巴勒斯坦問題。沙方願同包括中方在內的友好國家一道，為推動解決巴勒斯坦問題共同努力。