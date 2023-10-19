中國信託商業銀行致力於發展數位金融服務，更視人才永續發展為關鍵營運資本，成果獲各界肯定，昨（18）日榮獲由數位發展部數位產業署指導、中華民國資訊經理人協會創立之「2023 IT Matters Awards它時代影響力獎」最佳IT雇主獎，由行政院數位發展部部長唐鳳頒獎、中國信託金融控股公司科技長賈景光代表受獎。

「2023 IT Matters Awards它時代影響力獎」18日假台北國泰萬怡酒店舉辦頒獎典禮，表彰提供臺灣IT人才友善環境的企業，並藉此促進企業間互相借鏡最佳實務，進而吸引優秀IT人才共同打造臺灣未來數位競爭力。其評選面向包含重視人才培育、良好工作環境、人才招募優勢及社群與社會貢獻，由產、官、學界50位代表組成評審團，獲頒「最佳IT雇主獎」的中國信託銀行各面向皆獲得高度肯定，彰顯公司與同仁間良好的凝聚關係，得以共同成長。

中信銀行榮獲「2023 IT Matters Awards它時代影響力獎」的最佳IT雇主獎，中國信託金融控股公司科技長賈景光出席頒獎典禮並代表受獎。／中信銀行提供

中國信託致力落實多元（Diversity）、公平（Equity）、共榮（Inclusion）職場文化，使同仁能發揮個人價值並貢獻所長，秉持「人才是公司最重要的資產」的信念，長年推動職能導向的人才策略，積極投入人才培育及數位轉型工程。

金融業首創的「職涯雙軌發展制度」，讓專注技術職發展的同仁，毋須管理職歷練也能有對應的升遷路徑，每位IT同仁皆擁有所屬職系明確的工作能力需求與指標，以及多元的職涯發展藍圖，並提倡知識技能與時俱進，提供同仁多元豐沛的訓練資源，其中新興技術佔4成以上，保持長期競爭力。

中國信託亦積極參與國內外各大指標性科技趨勢研討會，擔任各項金融科技活動要角，與全球科技巨頭及頂尖好手交流，加速應用落地。為適應快速變化的市場節奏，吸引優秀IT人才加入，中信銀行持續優化工作模式，透過完善的人才培育及升遷制度，持續擴大資訊團隊，今年更於台中市成立軟體開發中心延攬北部以外優秀人才，期望匯集更多技術菁英提升戰力。

此外，中國信託重視同仁工作生活平衡與身心健康，總部大樓設置健身房、圖書館、交誼中心等場所，並設有籃球社、攝影社等多元種類社團，同仁可依興趣參加；每月舉辦各式心靈講座、提供醫師臨場服務，亦設置由專業心理師進駐的諮詢空間，同仁可於上班時段與心理師高隱密度地面對面諮商，使用率達40%以上，有效幫助同仁身心靈平衡，提升工作效率。

中國信託秉持We are family品牌精神，視同仁如家人，提供具競爭力的薪資與福利制度，並推動多元的培育發展計畫，協助同仁拓展跨領域能力，在金融轉型中持續創新，打造成為「臺灣第一、亞洲領先」的領導品牌。