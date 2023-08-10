永豐銀行社群LINE官方帳號本（8）月起推出「休碳Show time個人化專區」，鼓勵民眾體驗數位金融、淨零減碳；休碳Show time個人化專區整合訂閱個人化通知、體驗最新休碳任務及一鍵連結永豐各式線上金融服務等共三大功能，系統也會即時回饋個人減紙及減碳成果。永豐銀行期許經由便利的管道，協助民眾實踐生活轉型、共創永續家園。

永豐銀行旗下LINE官方帳號好友數至7月底已逾300萬、實名綁定人數相較去（2022）年同期成長近2成；為持續推動數位創新及社群經營，永豐銀行首推休碳Show time個人化專區，其中，實名綁定戶可訂閱8項個人化通知，包括信用卡行動帳單、定存到期等，估計未來一年共可減紙超過3400萬張、相當於年減614公噸碳排量 ；同時，體驗最新休碳任務最高可獲100點小蜜豐金Bee點數。

休碳Show time個人化專區亦協助用戶一鍵連結各項永豐銀行零接觸服務，如線上辦卡、換匯、開戶或申貸等，省下客戶專程往來分行的寶貴時間與交通碳排。