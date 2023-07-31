為鼓勵更多消費者共同響應金融減碳行動，元大銀行鑽金碳吉帳戶，除了現行服務型數位金融類，如線上申辦、投資申購、生活繳費稅、轉帳換匯等外，今年加碼再納入交易型數位金融類，如帳戶連結支付，都可進行減碳克數累積。8月也將推出「減碳夏令營」活動，消費者只要在活動期間累積減碳達到700克，即可至行動銀行「我的碳帳戶」兌換50點LINE POINTS ，限額2,000名。

元大銀行減碳兌換首波從LINE出發，並同步擴大與其他電支機構如iPASS MONEY、icash Pay、全盈支付等合作，讓消費者在元大銀行的減碳克數，能夠應用在更大範圍的生態圈通路折抵。近期元大銀行更參與臺灣銀行發起的「減碳存摺」專案，將與財金公司共同推進將金融減碳行為投入公益性質活動中。

另外，元大銀行專屬的隨身秘書「LINE個人化服務」，也將於近期新增每月一次的減碳通知，主動提醒消費者透過數位金融服務減少多少碳克數。

元大銀行表示，繼去年行動銀行APP率先同業，首創取得英國標準協會（BSI） ISO14067產品碳足跡盤查及PAS2060碳中和國際雙驗證，將在今年依循環保署公告「金融線上服務」產品類別規則（PCR），申請碳標籤驗證，以期降低營運對環境的衝擊，進而實踐元大銀行對環境友善的願景。