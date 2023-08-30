今年是世界環境日50週年，中國信託響應永續理念，將寶特瓶回收再製成「循環愛心傘」，民眾自9月1日起可在中國信託商業銀行全臺154家分行及中華電信門市逾400家服務據點免費借還。中國信託響應世界環境日「塑戰速決」（Beat Plastic Pollution）主題，提醒社會大眾落實源頭減塑及循環經濟的重要性。

聯合國環境規劃署（United Nations Environment Programme UNEP）引用皮尤慈善信託基金會（Pew Charitable Trusts）2020年研究指出，每年約有1100萬噸塑膠廢料流入海洋，2040年廢料數量將增加兩倍，嚴重危害人類健康及生物多樣性。為了地球永續發展，中國信託號召同仁落實減塑，響應願景工程基金會發起的「傘傘發亮」專案，將廢棄的寶特瓶回收再製成美麗的愛心傘，透過傘布印製的回收歷程，傳達「循環X共享」核心價值，分行同仁在第一線面對客戶時，也會宣導使用環保再製品的觀念，以具體行動凝聚企業、同仁及客戶的永續共識，減碳也減少塑膠用量。

中國信託金融控股公司行政長高人傑表示，金融業不僅是協助產業轉型的領頭者，更扮演催化全球經濟加速低碳轉型的關鍵角色，中國信託支持願景工程基金會「傘傘發亮」專案，更是率產業之先，落實聯合國永續發展目標（Sustainable Development Goals SDGs）第17項夥伴關係，攜手具有共同ESG（Environment Social and Governance）理念的合作夥伴，一起落實打造低碳環境與大自然共融、和地球共好。

循環經濟是全球共識，根據環境部統計，2022年臺灣的寶特瓶回收量高達11.4萬公噸，顯示民眾對於資源回收再利用已具備基本觀念。中國信託期待透過「傘傘發亮」專案進行倡議，從日常生活力行減塑、減碳，推廣以重複利用取代購買的新觀念，提升民眾「循環X共享」的永續意識。9月1日起，「寶特瓶循環愛心傘」可於中國信託銀行全臺分行及中華電信門市自行借用，使用之後主動返還，開啟下一次共享，攜手為環境盡心力。

中國信託長期重視環境永續，除了位於臺北市南港區的企業總部中國信託金融園區獲得鑽石級綠建築標章，亦關注生物多樣性議題，認養園區附近三重世貿公園，種植131種臺灣蕨類與原生植物，打造全臺首座戶外蕨類秘境；另於2020年起響應願景工程基金會「為未來種一棵樹」活動，連續三年共號召近 300 名同仁及眷屬於新北市金山區、桃園市觀音區、臺南市七股區等地，種下逾6千株樹苗保護臺灣海岸線，更簽署加入「生物多樣性核算金融聯盟」（The Partnership for Biodiversity Accounting Financials PBAF），與全球逾40家金融機構關注生物多樣性議題。

身為金融監督管理委員會「永續金融先行者聯盟」的成員，中國信託配合政府2050年淨零排放政策，擔任實踐淨零轉型重要推手，已宣示不再新增承作燃煤開採業之主動及被動投資，亦不再新承作ESG高敏感產業之新客戶企業融資及專案融資，2035年更將全面退出燃煤開採、燃煤發電業、非常規油氣開採之融資，發揮金融業的影響力。