先嗇宮將信徒捐贈的1000份、每份1000元的中元普渡供品，與2500包白米，捐贈給新北市好日子愛心大平台。（陳慰慈攝）

先嗇宮農曆7月15日舉辦中元普度大法會，今將信徒捐贈的1000份、每份1000元的供品，與2500包白米，總計價值131萬2500元，捐贈給新北市好日子愛心大平台，轉贈給新北弱勢家庭與社福機構，三重區長王坤南代表受贈。國民黨主席朱立倫也陪同三重立委參選人蔡明堂至先嗇宮上香祈福，響應活動。

先嗇宮董事長李乾龍表示，今年延續去年響應新北市好日子愛心大平台，將中元普渡後的供品物資包1000份及白米2500包白米，捐贈給新北市政府，轉贈給需要的弱勢家庭。

朱立倫致詞表示，先嗇宮每年中元普渡都捐贈物資給新北市政府，100多位三重里長都共同來參與，幫助所有需要幫忙的家庭，此外，今天他也來為國民黨提名的三重立委參選人蔡明堂加油。

朱立倫表示，看到蔡明堂在新北三重的付出，每一里蔡明堂都很了解，三重建設都有蔡明堂的參與貢獻，他看到三重的進步很快，這是我們共同打拚的結果，相信蔡明堂進到國會對新北市與全台灣都有幫助，且國民黨總統參選人侯友宜要當總統，一定也需要蔡明堂。