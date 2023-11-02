Vestas輪轂在地化組裝產線主要由Vestas丹麥原廠資深員工與台灣本地40名人員共同負責，而重達34噸的鑄件為輪轂最大的零件，由永冠能源科技於其台中鑄造廠生產。本次成功完成首件輪轂組裝，在穩健交付風場零組件的同時，落實了知識與技術移轉，展現Vestas離岸風機產業鏈落地發展的決心。

Vestas台灣總經理林正光(Alex Robertson)表示，首件完全於台灣組裝的風機輪轂為Vestas與台灣永續能源發展的一重大成就。不僅於製造，更體現於強化台灣永續能源供應鏈所需的技能和知識傳授承諾。台灣離岸風電3.2期規則正在進行最後確認，Vestas也期望相關政策可持續支持Vestas等，為促進台灣離岸風電產業發展並取得成果的供應商。

中能風場董事長王錫欽表示，作為台灣在地化程度最高的風場之一，中能離岸風場持續與Vestas合作，進行離岸風機的10多個重要零部件在地產製，共同見證第一件完全於台灣組裝的風機輪轂。透過雙方持續合作，從首件風機輪轂完工，以及後續機艙、塔架與葉片的組裝，將實現對台灣離岸風電產業，以及對永續能源解決方案的貢獻承諾，滿足台灣對於潔淨能源的需求。