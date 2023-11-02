運安會主委林信得。（陳祐誠攝）

車輛的自駕功能成為世界潮流，但國內實際上還沒有真正的自駕車，自駕功能僅限於輔助，許多駕駛卻誤以為可以雙手放開睡覺，事故量年年上升。國家運輸安全調查委員會主委林信得表示，許多車商未對消費者說明清楚，甚至有點臭屁，實際上未達標準「有點在害人」，運安會已準備好調查能量，接下來一旦發生車輛啟用先進駕駛輔助系統（ADAS）發生事故，即使無人傷亡也會介入調查。

立法院交通委員會今日邀請運安會進行業務及113年度預算案報告，許多立委關心自駕車事故增加，認為運安會應更嚴肅看待，並積極主動介入調查。

立委陳素月指出，2021年至2023年9月底，國道施工車追撞279件，140輛有配備輔助駕駛系統，其中60輛有開啟，自駕是國際潮流，台灣應走在時代潮流，不要等事故發生才調查，應參考國際法規有積極作為。

立委林俊憲也批評，美國運安會一戰成名，是人家敢於主動調查福特公司，召回福特所有車輛。我國運安會成立的母法裡面已經有霸王條款，只要認為有必要就能介入調查，不要自我限制等到人員傷亡。

林信得指出，未來配有ADAS的車輛只要發生事故就會立案調查，運安會在這塊已累積調查能量。他說，自駕車與先進駕駛輔助系統，在美國有分5種等級，台灣只有到2級，但車商在賣車都宣稱有自駕功能，事實上它還是須要人來駕駛，有些駕駛卻兩手一放開始吃東西，才有這麼多問題。

林信得會後接受媒體訪問時說明，以後有裝ADAS的車輛，尤其是特斯拉，只要發生事故就會調查，這樣車廠才會比較緊張。他強調，台灣沒有真正的自駕車，頂多是2級，卻會跟消費者講說這是美國的3級，但美國的3級已經是真正的自駕車，且有限制行駛區域，台灣的都只是輔助功能。

運安會補充，現在都準備好調查能量，就等案例進來，只要是他們認為具有調查價值，或存在很高風險時就會啟動，現在持續與高公局、公警局密切合作。