美國傳奇投資人、億萬富豪Ron Baron看好特斯拉成長潛力，預估10年內其市值將飆至天價4兆美元（約新台幣130兆元）。特斯拉執行長馬斯克也相當霸氣回應稱，「我們辦得到」！

作為特斯拉長期大股東的Baron Capital執行長Ron Baron，周三（1日）接受美國財經媒體MarketWatch訪問時表示，馬斯克是個「才華洋溢」的人，認為隨著時間推移，特斯拉股價將繼續上漲。

Ron Baron向特斯拉投資了5.7億美元（約新台幣186億元），主要是在2014年至2016年之間，約占他當時管理資產的2%。在賣出部分特斯拉股票後，如今在Baron Capital管理的410億美元（約新台幣1.3兆元）資產中，特斯拉所占的比例約為10.9%。儘管早期對特斯拉所做的投資遭到質疑，但他得意表示，「從那時起我們賺了20倍的錢」！

We do need to knock the ball out of the park several times to achieve that value, but I think we can — Elon Musk (@elonmusk) November 2, 2023

電動汽車分析師Sawyer Merritt在X平台上分享了Ron Baron受訪的影片片段，馬斯克本人竟然親自在底下留言回應，「為了達到這個市值，我們需要打出幾支全壘打，但我想我們辦得到」。

以目前股價計算，特斯拉市值約6540億美元（約新台幣21兆元），距離4兆美元仍有頗大一段距離。但Ron Baron認為，特斯拉就像「電腦中的英特爾」，暗示該公司將超越汽車製造，還將進一步成為自動駕駛軟體的主要供應商。他更預估，馬斯克創辦的SpaceX未來市值甚至可能超越特斯拉。