大陸上海有名男子因為高考前能安心複習，竟躲去商場的樓梯間一住就是半年，保全人員發現男子後，驚見該躲藏的區域被打掃得相當乾淨，且還可以看見男子把帳篷、床墊、筆電以及電腦桌椅都搬來了，保全人員也非常的驚訝認為該樓梯間十分隱密，基本上算是封閉狀態，且對男子的行為感到不可思議。

據「白鹿視頻」PO出的影片可見，大陸上海有名男子躲藏在商場的樓梯下，長居半年卻沒人發現，後來男子被發現後提到「為了高考前能安心複習，考試結束後就搬走」。

然而半年之後，商場的保全又發現男子還住在樓梯下，而且帳篷、床墊、筆電、電腦桌椅都進駐了；由於該商場樓梯十分隱密，且基本上算是封閉狀態，且男子還將四周環境打掃得非常乾淨，非常不可思議。

大陸上海1男子躲在商場樓梯間，半年後才被發現，除了帳篷、筆電都有外，該區域的環境還打掃的很乾淨。（圖／翻攝自微博）

消息在網路上曝光後，網友分留言表示「半年沒有保全巡視，也沒有清潔人員打掃，男子能找到這樣的地方挺厲害的」、「寄生蟲？」、「保全經理要被開除了，2小時一次巡邏，這個區域居然是死角」、「要怎麼洗澡的啊」、「發現一個省房租的好方法」、「收拾的好乾淨」、「萬一在裡面出意外，算誰的責任」。