大陸河南南陽近日舉辦迷笛音樂節，在活動隔天有不少人說，他們放在露營區的財物都被偷了，有人稱上個廁所帳篷就沒了，還有人的內褲也不見。據悉有人故意在抖音直播，說那些帳篷都沒人要。

據《瀟湘晨報》報導，不少樂迷把離譜的失竊經驗發到社群網路。從影片中可見，一位年輕女子在帳篷門口喊，誰偷了我的琴。另一名王姓男子說，他和朋友白天在帳篷喝酒，晚上回飯店睡，隔天去收帳發現帳篷和露營車都被偷。

網友稱，有人在抖音上散播假消息。（圖／翻攝新浪新聞）

王男表示，他大概損失1000多人民幣（約新台幣4456元）的財物，他還看到現場有很多中年人在翻東西。另一位張男表示，他去上個廁所，帳篷就不見，他的3件衣服、2雙鞋和內褲等都被拿走，一共損失5000元人民幣（約新台幣2.2萬元），幸好有熱心朋友送他衣服穿。

網友表示，他離開營地看到很多人開三輪車走，車上都有物品。還有網友稱，在音樂節舉辦期間，很多人在現場開直播，有人故意放假消息，說現場帳篷都沒人要。

目前，張男跟王男都已報警，等待當地警方的消息。據《封面新聞》報導，遊客豆豆（化名）說，當她們發現行李遺失，第一時間跟其他人溝通，也有很多人有狀況。豆豆表示，營地沒有監視器，就算報警也很難追回。

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