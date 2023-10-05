大陸浙江省溫州市一對新人日前舉行婚宴，按照傳統逐桌敬酒，到了男方舅媽位子時，因對方剛好去上廁所，2人便先轉往其他桌敬酒。沒想到，舅媽回來後認為自己被跳過，心中十分不滿，竟當場怒摔酒杯，即便新人表達歉意，她仍大罵新娘「單親家庭，沒教養！」此舉引起女方親友不滿，雙方爆發激烈衝突。

綜合陸媒報導，該對新人2日在溫州市一間酒店舉辦婚宴，2人按照傳統逐桌敬酒，表示對親友的感激；在敬到男方舅舅的桌子時，舅媽剛好去上廁所，而新人也未特意等待她的歸來，隨後轉往他桌繼續敬酒。當舅媽回到座位後，發現自己被跳過，心中感到相當不滿，當場怒摔酒杯表達憤怒。

新娘見狀急忙向舅媽示好，卻被譏諷「單親家庭，沒教養」，讓她難過不已。女方舅舅決定上前維護侄女，雙方爭吵逐漸升級；舅媽女兒不甘示弱，也加入了戰局，與新娘親友發生激烈言語衝突。最後男女方親友大打出手，有人拿起桌上的菜餚狠砸，還有人摔椅子，甚至把碗盤當成武器互丟，場面一片混亂。

據現場目擊者描述，舅媽的不滿似乎並不只是因為敬酒順序，而是因為她的兒子尚未結婚，卻看到了年紀更小的外甥先行成婚，加上傳統中講究的是哥哥先結婚，這讓她備感不平。另有知情人透露，女方的家庭關係非常亂，但究竟是真是假，其實並沒有人清楚，只能等待最終的結果出爐。

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