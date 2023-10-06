黃志芳董事長於開幕典禮致詞表示，台灣與印度文化雖然不同，卻有許多相近的元素，不管是風俗或節慶都充滿豐富的色彩與面向，代表多元文化的包容與樂觀進取的精神；在科技與技術方面，雙方亦以積極的態度去開發面對新局勢。近年來印度政府推出印度製造、綠色印度、數位印度等政策，印度市場對智慧製造、數位經濟等需求大幅成長，而台灣形象展展出主軸貼近印度政府政策，在全球供應鏈重組的風潮下，數位化與永續議題日益重要，台印度產業合作將為全球市場增添新的動能。

外貿協會指出，印度是歐亞大陸的交通節點，拓銷印度市場近可兼守東南亞泰馬市場，遠可攻中東非洲市場；印度也是先進國家可信賴的合作夥伴，外資投入穩定成長，可作為打造韌性供應鏈的理想對象，並是南亞地區擁有成為區域製造中心潛力最雄厚的國家。

馬哈拉施特拉州副州長Mr. Devendra Fadnavis，盛讚印度台灣形象展徵集台灣大型乃至於中小企業參展促進雙方中小企業媒合，馬州技術勞工人口數占全印度的20%，全球十角獸(decacorn，市值百億美元)公司中，印度有5家，總部都設在此地，且全國65%的資料中心(data center)也都設在此地。盼雙方攜手在印度製造產品，行銷印度國內乃至於供應全球市場。馬州非常樂意與台灣合作，成為策略夥伴，攜手協助台印雙方企業共創未來。

本展眾多亮點產品，令參與開幕典禮貴賓為之讚嘆，包括中興電(1513)本次展出最新產品氫能三輪車，透過安全的低壓儲氫技術，過程中僅排放水，符合減碳需求。企業專館中台塑(1301)新智能的磷酸鐵鋰電芯強調高安全性、強大功率輸出和長壽命。

開展前一日，黃董事長特帶領本次參展電動車相關企業如東元電機、成運汽車等企業，拜會印度汽車製造商Mahindra & Mahindra Ltd，希望以台灣在資通訊及電動車領域的實力和優勢，與印方電動車產業合作。