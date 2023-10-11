2024總統大選，國民黨與民眾黨啟動藍白合磋商。民眾黨總統參選人柯文哲競辦發言人戴于文今天下午受訪說，雙方上午就是在討論幕僚是否公開見面，民眾黨主張公開透明，國民黨目前「已讀未回」，民眾黨希望1周內幕僚見面，10月底前完成公開辯論、民調，確定人選。

戴于文表示，這1、2天雙方陣營都提出聯繫對口，民眾黨這邊是黃珊珊、周榆修，雙方都有密切聯繫，目前民眾黨希望雙方幕僚作業公開透明進行，沒有得到國民黨回覆，希望國民黨方面盡快回覆進行方式，也回覆社會期待。

是否黃珊珊跟侯友宜競選總幹事金溥聰聯繫嗎？戴于文說，雙方本來就有認識管道，溝通上沒什麼太大問題，但還是呼籲國民黨盡快回應，也希望盡快讓兩邊針對合作事宜進行磋商。

另外，侯友宜有親自打電話給柯文哲，何不直接溝通？對於柯文哲認為要跟幕僚溝通原因為何？戴于文認為，雙方合作，不只是兩個人的意願，很多細節、執行方式，包含政策規畫方向都是大家關注焦點，所以透過幕僚作業進行磋商，可以讓整個工作比較順暢。

至於何時坐下來談，戴于文指出，目前還沒提到這個，但對民眾黨來說是盡快，因為選舉時間也快到了，希望國民黨可以盡快回覆，雙方可以趕快坐下來。

藍營則質疑3次辯論完可能都選舉完了，戴于文說，民眾黨也覺得時間相當緊迫，希望國民黨可以盡快回覆，雙方磋商用公開、透明的方式，趕快把時間、地點都定下來，盡快處理，希望盡快在1周內趕快把這事情定案下來。

侯辦說希望不設前提條件，柯文哲卻開出條件，雙方無法談？戴于文說，這前提是必須要社會大眾能夠接受的，公開辯論、公正、客觀的民調，是目前普遍社會大眾可以接受的方式。

媒體追問，黃珊珊、金溥聰都是主戰派是否會很難談？國人非常關心這議題，所以各自在藍白合想法當中，都有不同想法、主張，不過，在雙方已經擇定好溝通對口的情況下，應該就會拋棄成見，據他所知，「黃珊珊絕對秉持著拋棄成見的任務來公開的跟國民黨做合作談判」。

針對若無法藍白合，恐保送賴清德的看法，戴于文說，目前這是過多臆測，因為選舉還有一段時間，相信柯文哲過去在台北市長的政績，未來提出的政策願景，絕對有辦法說服台灣選民獲得最終的勝利。至於若藍白無法談成，柯願意幫國民黨小雞站台嗎？戴于文表示，柯文哲在這方面都是持開放態度。

此外，戰鬥藍今日喊出要查黃珊珊的哥哥黃曙光的案子，是否影響藍白合？戴說，如果有問題、有疑慮，該查就查、該辦就辦，至於這件事延伸到藍白合阻礙，可能是過度的延伸。