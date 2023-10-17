總統大選藍白合成為關鍵，但在野整合的幕僚會談未有共識，民眾黨傾向採全民調決勝負，國民黨則拋出開放式民主初選反將一軍，僵持不下。國民黨桃園市議員凌濤表示，現在雙方的談話節奏太慢，談判進度令人擔心，建議可採馬拉松式談判，每12、24小時更新版本，較可能談成。他更指出，若要比民調，應參考最相近最後結果的民調，2022九合一縣市首長封關民調沒有用手機，是市話加網路參數，結果百分之百相近。

「這個決定比例是不是就決定總統了呢？民調公司是不是就決定總統了呢？大家會有這個疑惑嘛！」凌濤今(17日)在《大新聞大爆卦》節目表示，所以在這個過程中，民調要做最持平的。現在民調有三種，第一種就是傳統的，全部都市話；第二種是有市話、網路、手機；第三種是簡訊投放式，主動寄送回來的。

「每一種結果都差很大、差很多！」凌濤指出，要五比五、或三比七，基本上選擇方式就直接可以看到結果了。所以必須要參考一個基準，這個基準是2022年的基準。去年有十幾家民調在做所有縣市最後的封關，而且很多民調是傳統的市話，沒有用手機。傳統市話加網路的參數的調控，出來的結果跟最後的結果是百分之百完全相近！只誤差一、兩個縣市而已。「如果這個結果可信的話，那我們趕快把2022這個結果相近的民調調出來參考！」

凌濤強調，回過頭來看國民黨的版本，國民黨已經禁止用遊覽車載人，但還有其他的，例如重複投票、帶別人的身分證代投的情況。那電腦系統首先要防駭，不能每個投開票所數字亂跳；第二個就是不能有重複投票，侯辦的契約書裡講得很清楚：我們要禁止重複投票這件事情。那就要很嚴格的勾稽。現在各自開記者會表達自己的主張，就是1.5，「我認為這樣的談話節奏太慢了啦！」

凌濤直言，到10月底前你這樣談，1.5、2、2.5、3，這要談到什麼時候？「所以我建議啦，馬拉松談判啦！」有新的版本馬上就談、有新的版本、談！每12個小時、每24個小時，全部把這個版本更新，才有可能談成。「否則現在黃珊珊還在開記者會？這種進度，我會有點擔心！」