東京車展（Tokyo Motor Show）被視為汽車展覽聖殿之一，隨著全球汽車產業轉型為移動產業趨勢確立，主辦單位日本汽車工業協會（JAMA）今年以「Japan Mobility Show」新名稱亮相，擴大探索新市場及應用，包括乘用車、商用車、摩托車、新創公司、零組件及機械等。

MIH聯盟目前約有2700家會員，其中日本企業超過100家，包括自駕公司TIER IV、住友（Sumitomo）旗下電動車及能源管理服務公司Hakobune、趨勢科技旗下車用資安軟體公司VicOne、知名汽車一線大廠Denso、輪胎領導廠Bridgestone、被動元件大廠村田、半導體公司ROHM、車載影音大廠Pioneer等。

MIH聯盟此次攜手FII工業富聯、印度資訊科技標竿企業Tech Mahindra、圖資及導航巨擘TomTom、觸控顯示大廠GIS-KY、電池新星格斯科技、汽車軟體開發商SONATUS等15家軟硬體及新創公司一同參展Japan Mobility Show，展示MIH生態圈對合作和創新的承諾。

2023年Japan Mobility Show將於10月26日至11月5日舉行，預估參觀者將超過100萬人。MIH聯盟預計於10月26日上午10點15分舉辦記者會，將宣布重要的商業戰略訊息，並展示最新開發成果和創新解決方案，滿足載人及載貨需求。

MIH聯盟透露，將展示包括基於都市共享服務而設計的Project X概念車（Concept Car），如共享汽車、最後一哩運送等，以及針對智慧物流領域開發的Project Y解決方案，包括電動商用車、車隊管理系統、能源管理、碳追蹤平台等。

MIH聯盟執行長鄭顯聰表示，日本作為全球汽車產業的指標市場，MIH聯盟透過開放及模組化策略，能加速日本在轉向電氣化及軟體定義汽車的發展速度。聯盟積極深化與日本B2B客戶的合作關係，推動聯盟與夥伴共同開發的技術及服務在日本市場落地。

MIH聯盟亦重視汽車產業的數位化轉型，此次聯手工業富聯首度參與Japan Mobility Show，工業富聯將展出智慧自駕、智慧座艙、智慧網聯等AI應用、以及支援後台運算的液冷伺服器產品外，亦推出秘密武器「智慧工廠科技服務」。

工業富聯數據長暨科技服務事業群總經理劉宗長表示，智慧工廠科技服務整體方案遵循「數據驅動、綠色發展」策略，並以品質、時間、成本、綠色四大目標，幫助汽車產業鏈提升品質與效率、縮短開發與交付周期，減少能源消耗與碳排放，實現企業可持續發展。