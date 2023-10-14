根據美國職棒小聯盟官網異動訊息，台灣旅美好手張育成今天成為自由球員，但美媒看好張育成有機會獲得小聯盟合約。張育成先前返台接受媒體採訪時表示，不排斥加入亞洲職棒。

台灣旅美好手張育成去年季中被坦帕灣光芒隊指定讓渡（DFA），後來加盟波士頓紅襪隊，今年初確定與紅襪隊再簽下1年合約，今年球季中再度遭球團指定讓渡，最後選擇續留紅襪體系、下放小聯盟3A。

張育成本季在大聯盟出賽39場，總計105打數敲出17支安打，包括6發全壘打，打擊率1成62；在小聯盟合計20場出賽，總計76打數敲出21支安打，包括3發全壘打，打擊率2成76。

張育成9月初小聯盟3A出賽守備時與跑者相撞造成腦震盪、進入7天傷兵名單，也於9月底返回台灣，傷勢已經百分之百復原。

美職小聯盟官網今天異動公告，張育成成為自由球員，但美媒看好張育成守備能力突出，打擊上也常能有適時一擊，有機會獲得其他球隊開出的小聯盟合約。

張育成先前返台接受媒體訪問時也表示，新球季希望能留在美國為目標，但也不排斥加入亞洲職棒球隊。（編輯：戴光育）1121014