因應歐盟碳邊境調整機制（CBAM）上路，推動淨零碳排公正轉型、《氣候變遷因應法》等國家政策，高雄市政府經發局與國家發展委員會10月推出「產業淨零碳排公正轉型」系列活動，協助轄內相關產業佈局淨零與碳管理。活動將由17日「碳權制度說明會」，24日及25日的「高階經理人碳管理概念班」開始，三場次活動皆將於高雄軟體園區辦理，未來還將推出「歐盟碳邊境調整機制（CBAM）申報重點說明會」、以及淨零轉型論壇等相關活動。

經發局長廖泰翔表示，許多中小企業相當願意配合國內外的法規制度，但也希望了解進行減碳的同時，是否有機會取得碳權，以進一步布局碳資產管理。「碳權制度說明會」將提供碳權概念與制度架構，以及在產業淨零扮演的角色，內容深入淺出，期待透過正確傳達碳權概念，提高企業推動自願減量之意願，並減少坊間錯誤訊息的干擾。

廖泰翔指出，「高階經理人碳管理概念班」則協助企業高層將淨零碳排觀念整合至內部治理原則中，並建構碳管理概念，課程提供國內外淨零趨勢制度、因應策略，讓企業高階管理階層可以一次性獲得完整的淨零資訊。

產業淨零碳排公正轉型系列活動10月起跑。（圖片來源：高雄市經發局提供）

曾參與經發局減碳輔導與碳盤查證照課程的國聯機械經理林建良提到，透過經發局的輔導與課程資源，深入瞭解到扣件產業減碳的重要性與方向，對於生產低碳伸線設備的國聯機械而言，更加確信自家產品的設計走向，也期許未來可以協助更多扣件業者降低CBAM衝擊。

產業淨零碳排公正轉型系列的「碳權制度說明會」及「高階經理人碳管理概念班」已正式開放報名，後續另有CBAM申報說明會、淨零公正轉型論壇及能源轉型（減碳）場域之交流學習等活動，報名網站：https://lurl.cc/SOkfEb，經發局諮詢窗口：07-3313152 李小姐。