王品2023年第三季合併營收58.24億元，季增8.23％、年增14.09％，營業利益4.48億元，季增5.37％、年增達47.78％。歸屬母公司稅後淨利3.77億元，季增4.53％、年增達32.91％，全數改寫歷史新高，每股盈餘4.59元則創第三高。

累計王品前三季合併營收168.16億元、年增26.34％，營業利益13.72億元、年增達近5.54倍，雙創同期新高。配合業外轉盈挹注，使歸屬母公司稅後淨利11.12億元、年增達近5.04倍，超越2012年全年10.24億元、提前改寫年度新高，每股盈餘13.55元則創同期新高。

觀察王品本業獲利「雙率」表現，第三季毛利率46.59％、營益率7.7％，雖較第二季略降、仍雙創近3年同期高。前三季毛利率47.04％、營益率8.16％，分創近6年、近10年同期高，經濟規模效益顯現及管控得宜，帶動營運表現新高，每股盈餘在股本膨脹下仍創佳績。

其中，王品台灣事業群受惠暑期旺季及展店效益，第三季營收創44.82億元新高，季增7.73％、年增達26.69％，營益率9.66％，雖低於第二季10.63％、仍創近3年同期高。前三季營收128.68億元、年增達34.39％，亦創同期新高，營益率10％則創近10年同期高。

中國大陸事業群第三季營收13.42億元，季增9.94％、年減3.1％，營益率1.16％，較第二季轉盈、優於去年同期0.82％。前三季營收39.47億元、年增11.12％，營益率2.16％，較去年同期負7.31％顯著轉盈、創近5年同期高，營運在景氣復甦溫吞狀況下亦穩住陣腳。

展望後市，隨著秋冬鍋物旺季來臨，王品擁有全台最多的8個鍋物品牌，包括「聚 日式鍋物」、「和牛涮」、「青花驕」、「旬嚐」、「嚮辣」、「尬鍋」、「石二鍋」、「12 MINI」，涵蓋精緻到平價、單點與吃到飽、內用到外帶甚至冷凍鍋物，滿足多種消費情境。

同時，王品持續積極展店，在北、中、南潛力商圈積極打造「王品美食城」聚落，如台中五權西聯合開發5大品牌、台中米平方商場3大品牌、林口長庚文化商圈2大品牌等，逐步貢獻營收。配合「王品瘋美食」APP有助增加會員黏著度，均可望挹注第四季營收動能。