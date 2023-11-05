以色列軍隊發動空襲，擊中1輛用來撤離傷患的救護車後，加薩走廊的哈瑪斯當局今天宣布暫停將外國護照持有者疏散到埃及的行動。

法新社報導， 一名不願透露姓名的邊境官員表示，「在需要從加薩北部醫院撤離的傷患透過拉法邊界關卡（Rafah Border Crossing）進入埃及之前，任何外國護照持有者都不能離開加薩走廊」。

埃及安全部門消息人士也向法新社證實，今天「沒有受傷人員或外國護照持有者抵達拉法關卡的埃及一側」。

他說，1輛運送傷患的救護車在加薩市郊西法醫院（Al-Shifa Hospital）附近遭到空襲後，疏散行動已暫停。

以色列軍方則稱，他們確認這輛救護車「為哈瑪斯恐怖組織所使用」，因此加以攻擊。

巴勒斯坦武裝團體哈瑪斯（Hamas）治下的加薩地區衛生當局今天凌晨表示，以色列空襲救護車，共造成15人罹難、60人受傷。（譯者：施施）1121105