張善政晚間直奔宜蘭探視翻車的環保志工團，允諾全力提供協助。(桃市府提供／蔡依珍桃園傳真)

八德區廣德里環保志工團5日於太平山發生重大交通事故釀1死，市長張善政與副市長王明鉅晚間分別前往宜蘭陽明交大附醫、博愛醫院、與聖母醫院探視受傷志工，有志工當場反映未帶健保卡，擔憂付不起醫療費，張善政立即指示協助，要志工們安心養傷，他表示，此次事故共造成39名桃園鄉親受傷，其中一人不幸往生，針對受傷的民眾，市府已啟動急難救助，後續會盡力給予協助。

張善政感謝宜蘭縣長林姿妙給予協助，尤其宜蘭縣消防隊在事發後快速反應，將受傷的桃園鄉親送往三間醫院治療，當地醫護人員也提供志工團最妥善的照顧。他提到，自己晚間與王副市長也從桃園趕赴宜蘭慰問受傷民眾，除了有兩位傷勢較為嚴重，短期內無法移動之外，其他輕傷或沒有住院的，市府都已經調派車輛，預計明天將他們接回桃園。

張善政表示，經過了解，有需要住院的傷患，大都希望能回到桃園的醫院診治，方便家人就近照顧，針對他們的需求，市府衛生局會與宜蘭縣衛生局協調，協助後續轉院事宜，民政局也於第一時間將傷患家屬接送至宜蘭，滿足就近照顧的需求。

至於現場媒體提問事故責任歸屬，張善政回應，志工團出遊共動用兩部遊覽車，無論是臨時調度或原先安排，都應符合安全法規，也就是說，即使是臨時調度，其車輛也應該符合安全規範，相信宜蘭縣交通局會進一步釐清。