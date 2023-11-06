小編今（6）日精選5件不可不知的國內外財經大事。各大公司第三季財報陸續出爐，其中有17檔第三季毛利率、營益率及稅後純益率均優於第二季，繳出三率三升的好表現，將是接下來台股走勢的關注焦點。

【1】17檔Q3三率三升 年底黑馬

上市櫃公司第三季財報將在11月14日前全數發布，對財務掌握度高的公司已陸續發布完畢財報，包括東和鋼鐵（2006）等17檔的第三季財報繳出三率三升的好成績單，由於即將進入10月營收發布期，10月營收走揚個股，將是年底前的黑馬股。

【2】好戲成雙台股彈升來真的

台股受惠美股帶動行情回穩，11月僅三個交易日就大漲500點，隨時序接近歲末，市場緊盯選舉行情，加上MSCI明晟將於台灣時間15日公布最新一次半年度權重調整。雙重好戲開鑼，法人看好瑞銀證券提出年底高點預期16,700點，有望提前達陣。

【3】壽險金控加碼台股 最愛台積

五大壽險金控第三季台股策略曝光，其中四家逢低加碼台積電共約470億元，同時兩大金控龍頭的國泰金和富邦金，不約而同加碼廣達，合計73億元，觀察台積電10月以來股價回穩，預估加碼的四大金控可望有不錯的未實現資本利得。

【4】台塑敦北都更 建費衝200億

隨台塑企業進駐內湖新總部，全台最大都更案－台塑敦北總部大樓拆除計畫也進入倒數，因營建成本、容積獎勵增加，估算興建費用大幅攀揚5成，規模上看200億元。

【5】美債殖利率下挫 外資、私募大老轉向掃A股

美國聯準會11月暫停升息，市場認為本輪升息接近尾聲，十年期美債殖利率也開始下行，刺激全球股市包括A股反彈。代表外資的北向資金近幾日加速回流A股，兩天掃貨近人民幣（下同）百億元。大陸私募資金也加速募資，計畫抄底A股。