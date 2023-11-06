桃園市復興鄉小烏來赫威山，昨（5）日下午3時許，傳出登山客爬山時不慎摔落峽谷意外事故。新北市消防局接獲轉報，隨即派遣10車35人上山搜救。昨天深夜9時許在溪谷中尋獲失蹤者，但當時已沒有生命跡象，搜救隊員歷經7小時崎嶇山路搬運下山，緊急送醫搶救後仍不治。

新北消防局獲報案，事故現場有一名民眾滑落溪谷，當時患者呼吸微弱、頭部受到撞擊，嘴流血，並同時提供消防人員相關座標位置。經查詢，警消單位指出該地點可能位於三峽區，消防局立刻派遣4分隊1中隊；桃園派1分隊共同前往執行山難救援勤務，歷經4小時後，新北消防人員於21點7分接觸報案民眾，但不幸該滑落溪谷民眾生命跡象已呈現OHCA。

據了解，患者當時為侄兒與舅舅兩人相約從滿月圓入山，挑戰登爬北插天山。（圖 / 劉詠韻翻攝）

據了解，患者當時為侄兒與舅舅兩人相約從滿月圓入山，挑戰登爬北插天山。折返回程途中，侄兒走在前面，現場因為陡坡有斜度，舅舅不慎從上往下滾下來，從侄兒面前一直滑落到溪谷；侄兒第一時間下去查看，經查發現舅舅頭部撞擊流血、手腳擦傷，後續已進行CPR等急救。消防人員之後歷經7小時架設繩索與協助搬運，於今凌晨4時許抵達復興鄉小烏來登山口，但送醫搶救後仍不治。

新北市消防局第五大隊表示，北插天山是雪山脈北段著名的中級山，位於新北市與桃園市交界處，高度有1727公尺，因路途遙遠，登頂之路又陡峭，需有體耐力及攀爬技巧，方能順利完成登頂，故提醒在出發前一定要做行程規劃，了解行經路線與時程安排，行前訓練加強自己的體力以確保行程安全。