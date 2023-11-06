在上周五開放給所有X Premium+訂閱用戶後，馬斯克在周日表示，xAI已經發布第一個AI模型、名為「Grok」的機器人。

新創公司xAI的目標是創建AI工具，以協助人類探索知識與對事物的理解。

馬斯克曾批評大型科技公司推出的AI充斥著審查，他在7月推出xAI並稱之為「盡其極限尋求真理、試圖了解宇宙本質的AI」，將成為谷歌生成式AI聊天機器人Bard及微軟AI搜尋引擊Bing的競爭對手。

馬斯克周日表示，Grok可以透過X平台即時取用資訊，這比其他模型具有巨大的優勢。

前身為推特的社群媒體X與xAI是各自獨立的公司，但兩家擁有密切的合作關係。此外，xAI也和馬斯克的電動車大廠特斯拉及其他公司合作。

馬斯克在2015年與其他人共同創立了OpenAI，也就是後來在全球引爆生成式AI狂熱的聊天機器人ChatGPT母公司，不過他在2018年就辭去了OpenAI的董事職務。