退撫基金將增加投資國外私募基金引發外界關注。銓敘部長周志宏今天表示，目前退撫基金只有自營投資私募基金約21億元，占整體基金規模的0.29％，未來除自行經營外，也將規畫委外經營。至於113年度退撫基金收益目標，在評估國內外經濟金融情勢等因素後，預訂為4.01％。

立法院司法及法制委員會今天排定考試院祕書長劉建忻、銓敘部長周志宏等考試院所屬部會首長列席進行業務報告並備詢。

周志宏在報告時表示，近年退休基金對於另類資產的投資比重逐漸提升，顯見另類資產投資為全球退休金投資趨勢，未來退撫基金投資國外私募基金時，會加強人員專業訓練，在可控制的風險下投資，並參酌基金狀況、整體投資環境，兼顧投資安全與收益，慎選具潛力的基金進行投資，以降低整體投資組合波動性及提升整體基金長期穩定收益。

國民黨立委曾銘宗質詢指出，私募基金雖然報酬率高，相對風險也高，要求退撫基金要審慎投資。周志宏表示，目前僅自營部分少量投資國外私募基金，金額約21億元左右，約占整體基金規模的0.29％，近一、兩年每年約賺1億元。

他強調，基金管理局未來若委託經營業者投資私募基金也會有公開程序，不會大量投資，因為這是另類投資的一部分，有一定限額，會在另類投資中心配置比例的範圍內做投資。

至於退撫基金明年經營狀況，周志宏表示，由於全球經濟面臨的變數仍相當多，包括：各國主權債務水準依然偏高，致使財政政策可操作空間不大；俄羅斯入侵烏克蘭引發的商品價格上漲雖然減緩，但戰爭仍無休止跡象等風險因素。

他說，國際貨幣基金(IMF)上個月預估112、113兩年全球經濟成長率分別為3.0％、2.9％。另主計總處今年8月公布台灣112、113年經濟成長率預測值分別為1.61％及3.32％。

周志宏指指出，113年度基金運用組合與收益目標，在審慎評估國內外經濟金融情勢與市場風險等因素後，日前核算出4.01％為年度基金運用收益目標。管理局將選擇最適投資組合，並布局產業基本面趨勢向上、展望較佳以及較具投資價值之投資標的，以達成年度基金運用收益目標。